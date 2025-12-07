Napoli Juve la probabile formazione di Conte | 7 cambi rispetto alla partita di Coppa Italia Ultime

sulle scelte del tecnico salentino. Il Napoli si prepara ad affrontare l’attesissimo big match contro la Juventus con un massiccio turnover e sette cambi previsti rispetto alla gara di Coppa Italia giocata mercoledì. Antonio Conte ha deciso di rilanciare in blocco i titolari per la sfida cruciale di campionato. I titolari rientrano, Lobotka è l’unica eccezione. Le scelte del tecnico pugliese sono attese e coerenti, con la formazione schierata in Coppa Italia contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, la probabile formazione di Conte: 7 cambi rispetto alla partita di Coppa Italia. Ultime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Oggi è il giorno di #NapoliJuve, l'incontro che può dire molto sul futuro del #campionato. Spalletti ha parlato di emozioni, ma tra qualche ora sarà il momento di scendere in campo per la grande sfida. Secondo voi, quanto finirà il big match tra #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

? #Spalletti, conferenza Napoli-Juve: La Grande Bellezza, cita #Elkann e pizzica #Conte, "Non lo conosco" Vai su X

Napoli-Juventus live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Spalletti al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... ilmattino.it scrive

Napoli-Juventus: le probabili formazioni del big match di Serie A - Antonio Conte ha gli uomini contatissimi a centrocampo e punta forte su Neres, l'uomo che ha cambiato i campioni d'I ... Lo riporta sport.sky.it

Probabili formazioni Napoli-Juventus: chi sostituirà Lobotka, David più di Openda - Agguantato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto ... Lo riporta fantamaster.it

Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote: Conte vs Spalletti (Serie A, oggi 7 dicembre 2025) - Probabili formazioni Napoli Juventus, oggi 7 dicembre 2025: le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per Conte e Spalletti in Serie A. Secondo ilsussidiario.net

Napoli-Juventus: probabili formazioni. Elmas titolare, Spalletti lancia David - Probabili formazioni di Napoli e Juventus, le due squadre si affrontano allo stadio Diego Armando Maradona per la 14esima giornata del campionato di Serie A 2025- Da areanapoli.it

Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato - 45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN): Come arriva il. Si legge su tuttomercatoweb.com