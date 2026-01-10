Inter-Napoli doppia stoccata di Chivu | il messaggio a Conte e… agli arbitri

Cristian Chivu commenta con equilibrio la sfida tra Inter e Napoli, sottolineando aspetti tattici e comportamentali. Il suo intervento mira a offrire un’analisi obiettiva, rispettando il tono sobrio e informativo che caratterizza l’approccio professionale. La discussione si concentra sulle dinamiche della partita e sui messaggi rivolti sia all’allenatore avversario sia agli arbitri, mantenendo un linguaggio chiaro e privo di eccessi.

Il tecnico nerazzurro ha espresso il suo pensiero sull'allenatore avversario e sulla gara di andata in maniera soft ma chiara Inter-Napoli si scalda. Sui social già da qualche giorno è aperto il botta e risposta classico tra sfottò e polemiche, soprattutto a tema arbitrale. Sarebbe stato interessante assistere anche alle presentazioni di entrambi gli allenatori, ma Antonio Conte – come ormai di consueto – ha scelto di non parlare alla vigilia in conferenza stampa. Al contrario di Chivu, che un paio di frecciatine o comunque di commenti significativi li ha scagliati.

