Capello senza freni l’attacco agli arbitri è durissimo | Sono una Mafia

Fabio Capello, ex allenatore di prestigio, ha espresso parole dure nei confronti degli arbitri, definendoli una “Mafia” e criticando le decisioni controverse che hanno influenzato le partite. La Lazio ha inoltre inviato una lettera alla Lega, chiedendo chiarimenti sugli errori arbitrali recenti che hanno danneggiato diverse squadre. La questione evidenzia le tensioni e le proteste crescenti nel mondo del calcio riguardo alle scelte degli arbitri.

Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma, Juve e Real Madrid, al veleno sui direttori di gara: "Impazzisco quando vedo certe cose." La lettera della Lazio rivolta alla Lega e nella quale si chiede conto delle scelte controverse degli arbitri, gli errori clamorosi che hanno danneggiato i biancocelesti, ma che hanno coinvolto anche le altre squadre (basta vedere cosa è successo in campo nelle ultime settimane), le proteste che arrivano da numerose componenti del mondo del calcio. Il mondo arbitrali è continuamente sotto l'occhio del ciclone.

