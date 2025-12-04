Ottavi | i tempi regolamentari finiscono 1-1 poi venti tiri dal dischetto Napoli avanti brividi di rigore Buongiorno elimina il Cagliari
napoli 10 cagliari 9 dcr, 1-1 dtr NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 6, Juan Jesus 6, Olivera 5.5 (29’ st Lang 6); Mazzocchi 5.5 (23’ st Buongiorno 6), Vergara 6 (29’ st Neres 5.5), Elmas 5.5, Spinazzola 6; Politano 6, Lucca 6.5 (23’ st Hojlund 6), Ambrosino 6 (15’ st McTominay 6). Allenatore: Conte 6. CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile 7; Di Pardo 6, Luperto 6, Rodriguez 5.5 (16’ st Idrissi 6), Obert 6; Deiola 6 (39’ st Felici sv), Adopo 6; Luvumbo 5, Kilicsoy 5 (10’ st Esposito 7), Gaetano 5.5 (11’ st Prati 6); Pavoletti 5 (10’ st Borrelli 6). Allenatore: Pisacane 6.5. Arbitro: Sacchi di Macerata 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'Inter ospita il Venezia a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia. Nel recente passato questo turno ha regalato una partita a dir poco epica Il 19 gennaio 2022 i nerazzurri sfidavano l'Empoli in un match terminato 3-2. Vinto grazie al gol di Sensi ai tempi supple
Nel primo tempo viene anche annullato un gran gol di David per fuorigioco, sul finale del secondo viene annullata un'altra rete a Openda. Ai quarti di finale gli uomini di Spalletti sfideranno chi vincerà agli ottavi tra Atalanta e Genoa
Finisce ai calci di rigore l'avventura in Coppa Italia dell'Us Città di Fasano - Finisce agli ottavi, ai calci di rigore, l'avventura in Coppa Italia dell'Us Città di Fasano, sconfitto oggi per 8-
Parma, Venezia e Como conquistano gli ottavi - Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire l'avversaria del Bologna negli ottavi di Coppa Italia, in programma a dicembre.