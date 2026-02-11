Napoli Conte dopo l’eliminazione | Con questa rosa non possiamo fare di più Farò il gesto delle due dita
Dopo l’eliminazione ai rigori contro il Como in Coppa Italia, Antonio Conte si presenta con un volto serio e un tono diretto. Il tecnico del Napoli ammette che la rosa attuale non permette di puntare più in alto e annuncia che farà un gesto simbolico con le dita, senza entrare troppo nei dettagli. La squadra esce sconfitte, ma l’allenatore sottolinea l’orgoglio per l’impegno dei suoi giocatori.
"> NAPOLI – C’è amarezza, ma anche orgoglio, nelle parole di Antonio Conte dopo l’eliminazione del Napoli ai rigori contro il Como in Coppa Italia. Il tecnico azzurro non cerca alibi, ma allarga l’analisi a una stagione complicata sotto diversi aspetti. Sul tema arbitrale, Conte evita polemiche dirette ma lancia un messaggio chiaro: «Non andiamo a parlare del discorso arbitrale perché in ogni gara c’è sempre qualcuno che si lamenta, non è una buona stagione per gli arbitri e il VAR perché tutti si lamentano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
