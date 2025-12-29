Conte smentito dai fatti | il Napoli vale più delle due milanesi L’analisi sui conti dopo le ultimissime dichiarazioni del tecnico

Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, i dati finanziari confermano che il Napoli ha superato Inter e Milan per valore della rosa. Un'analisi dettagliata dei conti evidenzia come il club partenopeo abbia rafforzato la propria posizione economica, smentendo alcune percezioni precedenti. Questa situazione sottolinea l'importanza di considerare i numeri nella valutazione delle dinamiche di mercato nel calcio italiano.

Conte smentito dai dati finanziari, il Napoli è secondo per costi della rosa superando Inter e Milan. L’analisi dopo le sue ultime dichiarazioni. Le recenti dichiarazioni polemiche rilasciate da Antonio Conte in merito al presunto divario economico e strutturale tra il suo Napoli e le storiche corazzate del Nord hanno infiammato il dibattito sportivo nazionale. Tuttavia, quando si passa dalle parole ai numeri certificati, la narrazione spesso vittimistica dell’allenatore salentino sembra sgretolarsi inesorabilmente di fronte all’evidenza dei bilanci. Il portale specializzato Calcio e Finanza ha effettuato una radiografia dettagliata dei conti chiusi al 30 giugno 2025, stilando la classifica reale dei costi delle rose (calcolata sommando ammortamenti e stipendi lordi) delle big di Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte smentito dai fatti: il Napoli vale più delle due milanesi. L’analisi sui conti dopo le ultimissime dichiarazioni del tecnico Leggi anche: Conte smentito dai fatti: la verità sul valore delle rose di Inter, Milan, Juve e Napoli! Le cifre Leggi anche: Il Ponte sullo Stretto è strategico per l’Europa? Salvini smentito dai fatti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli inferiore a Inter Milan e Juventus? Conte smentito dai numeri La classifica reale; Conte ha fregato tutti con una bugia | così il Napoli può aprire un ciclo. Conte chiagne e fotte o è vero che il Napoli non è al livello di Juventus, Milan e Inter? - Il Napoli ha lanciato un'opa sul calcio italiano ma uno storico ci direbbe di non confondere la cronaca con la storia. ilnapolista.it

