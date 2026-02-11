Napoli-Como rigori fatali per gli azzurri | in semifinale di Coppa Italia vanno i lariani

Il Napoli perde ai rigori contro il Como e viene eliminato dalla Coppa Italia. La partita si decide solo dopo i tiri dal dischetto, con i lombardi che mantengono la freddezza e portano a casa il pass per la semifinale. I tifosi azzurri escono delusi dal Maradona, mentre il Como festeggia una vittoria storica.

Napoli, 10 febbraio 2026 - Al Maradona si disputano i quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como, a caccia di un pass per la semifinale che vede l' Inter spettatrice molto interessata. Nel primo tempo succede poco o nulla, fino alla coda, quando un fallo in area di Olivera su Smolcic porta Baturina, con successo, sul dischetto. Gli azzurri abbozzano una reazione immediata, ma il pareggio arriva solo all'inizio della ripresa, quando Hojlund imbuca per Vergara, ancora una volta a segno a Fuorigrotta, dove però, come già accaduto negli ottavi contro il Cagliari, serve ancora la lotteria dei rigori per dirimere la contesa dopo i 90' regolamentari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

