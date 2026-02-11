Diretta gol Coppa Italia LIVE | Napoli Como Fabregas elimina Conte! Lariani in semifinale

Da Napoli arriva una notizia che fa discutere: Cesc Fabregas segna il gol che elimina il Napoli di Conte e porta il Como in semifinale. La partita dei quarti di finale si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando i tifosi napoletani delusi e i lombardi in festa. La sfida è stata combattuta, ma alla fine sono stati i comaschi a festeggiare il passaggio del turno.

Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso» Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso» Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN» Manchester United in campo stasera: caccia ai tre punti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, Fabregas elimina Conte! Lariani in semifinale Approfondimenti su Napoli Como Napoli-Como, Conte e Fabregas si sfidano per un posto in semifinale di Coppa Italia Il Napoli affronta il Como al Diego Armando Maradona in una gara di Coppa Italia. Napoli Como, Conte sfida Fabregas a caccia della semifinale di Coppa Italia: spazio alla gioventù per i partenopei Il Napoli si prepara ad affrontare il Como in Coppa Italia con molte novità. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: pronostici, migliori quote e scommesse; Inter-Torino 2-1, Chivu vola in semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Al Torino non basta Kulenovic per battere l'Inter: Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Calcio, finale Coppa Italia Eccellenza: Alessandria – Cuneo 3-1. Grigi, primo trofeo dell’era Barani. Napoli-Como 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: si vai ai calci di rigoreLa diretta live di Napoli-Como di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Napoli-Como, diretta Coppa Italia: si va ai rigoriGli uomini di Conte contendono ai lariani di Fabregas l'accesso alla semifinale del torneo. Chi vince raggiunge i nerazzurri, che ai quarti hanno sconfitto il Torino ... tuttosport.com #Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane e - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.