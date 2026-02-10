Coppa Italia il Como al Maradona sfida il Napoli | Baturina segna su rigore!

Napoli e Como si sfidano al Maradona nei quarti di finale. Il Como, con Baturina che segna su rigore, tenta di sfidare il Napoli di Spalletti. La partita è importante, perché in palio c’è la semifinale contro l’Inter.

Napoli e Como tornano in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte sfida Fabregas, in palio la semifinale con l'Inter. La diretta del primo tempo48' Finito il primo tempo: Napoli 0 - Como 146' Respinge la barriera, calcio d'angolo per il Napoli.44' Punizione per il Napoli.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Coppa Italia Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, la sblocca Baturina su rigore! Il Napoli apre le marcature contro il Como su rigore, con Baturina che segna il gol decisivo. Coppa Italia, il Como al Maradona sfida il Napoli: 0-0 al 30' del primo tempo Il Napoli e il Como sono scesi in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Coppa Italia Argomenti discussi: Pronostico Napoli-Como quote quarti finale Coppa Italia; Napoli, nessun rischio per McTominay contro il Como. Chance per i nuovi attaccanti; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas. Napoli-Como 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: finisce il primo tempoLa diretta live di Napoli-Como di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Napoli-Como, diretta Coppa Italia: un rigore sblocca tuttoGli uomini di Conte contendono ai lariani di Fabregas l'accesso alla semifinale del torneo. Chi vince raggiunge i nerazzurri, che ai quarti hanno sconfitto il Torino ... tuttosport.com #Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane e - facebook.com facebook

