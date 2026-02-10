Coppa Italia il Como al Maradona sfida il Napoli | 0-0 al 30' del primo tempo

Il Napoli e il Como sono scesi in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo i primi 30 minuti, il punteggio è ancora sullo 0-0. Il match si gioca sotto gli occhi di tanti tifosi, con il Napoli che cerca di imporre il ritmo e il Como pronto a sorprendere. In campo, Conte sfida Fabregas, e il vincitore avrà in tasca un biglietto per le semifinali contro l’Inter.

Napoli e Como tornano in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte sfida Fabregas, in palio la semifinale con l'Inter. La diretta del primo tempo.32' Falli di punizione per il Como che sale.28' Azione insistita del Como, calcio d'angolo. Sulla battuta respinge il numero 1.

