Antonio Conte ha sottolineato l’importanza della partita contro il Copenaghen, definendola decisiva per il percorso in Champions League. In conferenza stampa, il tecnico ha evidenziato l’obiettivo di ottenere una vittoria, considerandola fondamentale per mantenere le possibilità del team. Riguardo agli infortuni, ha menzionato come alcune situazioni siano difficili da spiegare, sottolineando l’impegno della squadra nel prepararsi al meglio per questa sfida cruciale.

Antonio Conte a Sky Sport alla vigilia di Copenaghen-Napoli Partita importante, se non decisiva. «Sono partite importanti, decisive, sappiamo il percorso che stiamo facendo in Champions. Sicuramente domani a Copenaghen cercheremo la vittoria, anche perché un altro risultato non sarebbe positivo». Periodo strano. Successo in campionato, poi però avete perso Neres, Politano Rrahmani. ha una borsetta, cerca le soluzioni? «Dentro la borsetta ci sono medicine, medicine per tutti. Pensiamo a chi c’è, cerchiamo di trovare le soluzioni come stiamo facendo da inizio anno, non solo nell’ultimo periodo. I giocatori che abbiamo qui sono i piani importanti, dovremo tutti insieme fare qualcosa di importante, un’impresa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «A Copenaghen per la vittoria, un altro risultato non sarebbe positivo. Infortuni? Ci sono cose inspiegabili»

Spalletti a Sky: «Con la vittoria si mettono a posto tante cose ma io non sono contento e i ragazzi nemmeno di loro stessi. Ci sono stati momenti imbarazzanti, poi ci siamo sciolti»L'allenatore Spalletti commenta a Sky la vittoria della squadra, sottolineando come possa risolvere molte questioni, ma ammette che né lui né i giocatori siano soddisfatti.

Vergara: «Nel Napoli ci diamo una mano nonostante gli infortuni, a Copenaghen dobbiamo vincere»Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Crc, sottolineando come la squadra si sostenga a vicenda nonostante gli infortuni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Copenaghen-Napoli, la vigilia della sfida Champions: le parole in conferenza di Hojlund e Conte - Entrambe le squadre si trovano a quota 7 punti e occupano le ultimi posizioni utili per i playoff. ilmattino.it