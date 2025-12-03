Coppa Italia | Napoli-Cagliari 1-1 gli azzurri vincono ai rigori Milinkovic decisivo

Il Napoli vola ai Quarti di finale ma soffre molto più del previsto contro un ottimo Cagliari e finisce ai calci di rigore. Termina la maledizione Ottavi per il Napoli e gli azzurri ottengono il pass per i Quarti di finale per la prima volta dal 2021. La squadra di Antonio Conte soffre molto più del previsto e batte 10 a 9 il Cagliari dopo i calci di rigore ed una serie infinita che termina con la parata di Milinkovic su Zito Luvumbo, nono rigorista del club sardo e ipnotizzato dal para rigori serbo. Ottima prova per la formazione di Pisacane che sfiora l’impresa al Maradona. Napoli-Cagliari in bilico fino alla fine, gran ripresa dei sardi. 🔗 Leggi su Sportface.it

