Questa sera il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori contro il Como. La partita si è conclusa 1-1 al 90’, ma ai rigori hanno avuto la meglio i padroni di casa, che hanno sbagliato alcuni tiri chiave, tra cui Lukaku e Lobotka. Ora il Napoli si concentra sul campionato, mentre il Como avanza alla prossima fase.

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, il Como vince ai rigori. Sbagliano Lukaku e Lobotka È finita 1-1 al 90esimo. Poi ai rigori. A oltranza. Decisivo l’errore di Lobotka, prima aveva sbagliato Lukaku. Per quel che ci riguarda, poco male. Nel senso che se si andava avanti, bene. Ma l’uscita non è un dramma. Ora c’è il campionato e l’obiettivo prossima Champions. Vergara, ancora lui, inverte il senso della partita. All’inizio della ripresa, sul risultato di 1-0 per il Como, viene lanciato a rete da Hojlund. La difesa del Como è in versione allegra, il 23enne di Frattaminore si esibisce in una delle specialità della casa: il tiro in controtempo da fuori area davanti al portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia (nessun dramma tutto sommato), il Como vince ai rigori. Sbagliano Lukaku e Lobotka

Il match tra Napoli e Como finisce in parità 1-1 e si decide ai rigori.

