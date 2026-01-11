Inter-Napoli Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1 | Vergognatevi!

Nel match tra Inter e Napoli, l’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha reagito con veemenza alla decisione di assegnare un rigore all’Inter per il fallo su Mkhitaryan. La scena si è fatta tesa negli ultimi minuti, con l’allenatore che ha espresso il suo disappunto. Un episodio che ha segnato un finale acceso a San Siro, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

L'allenatore degli azzurri impazzisce per la decisione di Doveri di assegnare il penalty per il fallo su Mkhitaryan Un finale incandescente a San Siro tra Inter e Napoli. Una partita equilibrata, con gli azzurri che giocano un'ottima gara nel secondo tempo, ma subiscono la beffa a poco più di 10 minuti dalla fine. Contatto in area tra Rrahmani e Mkhitaryan, un pestone ai danni dell'armeno che inizialmente non viene fischiato. Poi con l'intervento del Var e l'OFR, Doveri decide per il penalty a favore dei nerazzurri. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Una decisione che, ancora prima che venisse presa, non piaceva ad Antonio Conte che aveva cominciato a polemizzare.

Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri - Il tecnico del Napoli ha pesantemente contestato la decisione di assegnare rigore all’Inter: va faccia a faccia col quarto uomo e poi ... fanpage.it

Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri: Conte è una furia, urla ‘Vergognatevi’. Espulso - Attorno al settantesimo l'episodio che ha portato la gara sul due a uno e ha portato all'espulsione di Antonio Conte ... fcinter1908.it

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, Inter-Napoli1-1 dopo i primi 45': i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Inter - facebook.com facebook

