Inter-Napoli Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1 | Vergognatevi!

Da calciomercato.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Inter e Napoli, l’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha reagito con veemenza alla decisione di assegnare un rigore all’Inter per il fallo su Mkhitaryan. La scena si è fatta tesa negli ultimi minuti, con l’allenatore che ha espresso il suo disappunto. Un episodio che ha segnato un finale acceso a San Siro, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

L’allenatore degli azzurri impazzisce per la decisione di Doveri di assegnare il penalty per il fallo su Mkhitaryan Un finale incandescente a San Siro tra Inter e Napoli. Una partita equilibrata, con gli azzurri che giocano un’ottima gara nel secondo tempo, ma subiscono la beffa a poco più di 10 minuti dalla fine. Contatto in area tra Rrahmani e Mkhitaryan, un pestone ai danni dell’armeno che inizialmente non viene fischiato. Poi con l’intervento del Var e l’OFR, Doveri decide per il penalty a favore dei nerazzurri. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Una decisione che, ancora prima che venisse presa, non piaceva ad Antonio Conte che aveva cominciato a polemizzare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter napoli conte perde la testa dopo il rigore del 2 1 vergognatevi

© Calciomercato.it - Inter-Napoli, Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1: “Vergognatevi!”

Leggi anche: Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri

Leggi anche: Inter Napoli, Conte viene espulso dopo l’annuncio del rigore e urla al quarto uomo: «Vergogna!»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter-Napoli, Conte non parla ma intanto perde Neres e può crollare: cos'è successo; Neres salta Inter-Napoli, il brasiliano non recupera: Conte studia le soluzioni per il tridente offensivo; Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato; Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia.

inter napoli conte perdeInter-Napoli, Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1: “Vergognatevi!” - L'allenatore del Napoli impazzisce per la decisione di Doveri di assegnare il penalty per il fallo su Mkhitaryan ... calciomercato.it

inter napoli conte perdeConte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri - Il tecnico del Napoli ha pesantemente contestato la decisione di assegnare rigore all’Inter: va faccia a faccia col quarto uomo e poi ... fanpage.it

inter napoli conte perdeInter-Napoli, rigore per i nerazzurri: Conte è una furia, urla ‘Vergognatevi’. Espulso - Attorno al settantesimo l'episodio che ha portato la gara sul due a uno e ha portato all'espulsione di Antonio Conte ... fcinter1908.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.