Napoli Antonio Conte perde un altro titolare per la prossima partita di campionato

Antonio Conte dovrà fare a meno di un altro titolare in vista della prossima partita di campionato. Il tecnico del Napoli si ritrova con più assenze del previsto, complicando la pianificazione delle formazioni. La lunga serie di infortuni sta creando problemi concreti alla squadra, che si prepara comunque a scendere in campo con le sue solite energie.

Antonio Conte continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni che sta complicando il lavoro quotidiano a Castel Volturno. Tra assenze pesanti e recuperi che tardano ad arrivare, il tecnico è costretto a rivedere continuamente le proprie scelte. Una situazione tutt’altro che semplice in un momento cruciale della stagione, con il calendario che non concede tregua. Oltre ai degenti di lungo corso, che restano ancora ai box senza certezze sui tempi di rientro, arriva un’ulteriore tegola in vista della sfida contro la Roma. Conte dovrà infatti rinunciare a un altro titolare fisso, riducendo ulteriormente le rotazioni a disposizione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Conte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Manchester City-Napoli 2-0 CONTE in conferenza stampa post-partita Champions League

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio Conte; Il Napoli perde anche Di Lorenzo per infortunio, Conte: Sembra il crociato, con tutte queste partite ammazzi i giocatori; Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz; Italia, avanti in tre Napoli triste addio.

Rigore da VAR al Napoli all'ultimo minuto: Conte vince in 10 in casa del GenoaAzzurri alle corde al Ferraris, salvati dalla chiamata di Di Bello: Vergara sfiorato da un avversario basta e avanza per il penalty decisivo ... tuttosport.com

Juan Jesus espulso in Genoa-Napoli: salterà la RomaIl difensore centrale era ammonito e stava per essere sostituito. Pochi secondi prima del cambio, il fallo decisivo su Ekuban ... ilromanista.eu

Del Genio durissimo in diretta: “Buongiorno in campo è follia” La diretta di Canale 8 diventa il palcoscenico di un intervento senza filtri. Paolo Del Genio chiede il cambio di Alessandro Buongiorno e mette nel mirino le scelte difensive di Antonio Conte. “Metter facebook

Antonio #Conte: “Stagione assurda. Se siamo intelligenti dovremo fare tutti delle riflessioni sulla composizione della rosa, sul mercato che abbiamo fatto e sul fatto che non possiamo attingere ai giovani del vivaio. Rispetto alle altre squadre abbiamo una rosa x.com