Powell | economia in salute tassi non più ostacolo a crescita

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariato il tasso sui prestiti overnight tra il 3,5 e il 3,75 per cento. La banca centrale ha confermato di voler restare ferma sulla sua linea, senza apportare nuove modifiche ai tassi, segnalando che l’economia americana si mantiene in buona salute.

La Federal Reserve h a lasciato invariato il tasso sui prestiti overnight nel range 3,5%–3,75%, confermando un orientamento di politica monetaria stabile. Nel comunicato post riunione, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha sottolineato che gli ultimi indicatori mostrano un'attività economica "in solida espansione", mentre il mercato del lavoro evidenzia segnali di stabilizzazione del tasso di disoccupazione. In conferenza stampa, il presidente della Fed, J erome Powell ha affermato: "molti dei miei colleghi ritengono difficile guardare ai dati in arrivo e sostenere che la politica sia oggi significativamente restrittiva", suggerendo che l'attuale livello dei tassi non rappresenta più un freno rilevante per la crescita.

