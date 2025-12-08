Un’analisi della società di consulenza finanziaria Schroders ha previsto che la Bce alzerà per due volte il costo del denaro nel 2027. La stessa Banca centrale europea, per voce del membro del comitato esecutivo Isabel Schnabel, ha confermato che si attende un lungo periodo di stabilità dei tassi, seguito da una stretta sulla politica monetaria. Le ragioni sono per lo più economiche. Nonostante le difficoltà della Germania, l’economia dell’Eurozona sta andando meglio del previsto, ma l’inflazione è prevista in rialzo proprio a causa della crescita. Non è una buona notizia per l’Italia, che invece stenta a crescere, e per chi vuole fare un mutuo, visto che gli interessi sui prestiti per acquistare casa potrebbero crescere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Doppio rialzo dei tassi di interesse dalla Bce, mutui a rischio impennata