Ballando con le Stelle si infiamma il palco | Andrea Delogu e Barbara D’Urso in finale tra le solite polemiche

La semifinale di Ballando con le Stelle del 13 dicembre ha regalato momenti di grande spettacolo e tensione, con Andrea Delogu e Barbara D’Urso in corsa per la finale. Tuttavia, come spesso accade, l'evento è stato caratterizzato anche da polemiche e discussioni, alimentando il dibattito tra i fan e gli spettatori.

© Panorama.it - Ballando con le Stelle, si infiamma il palco: Andrea Delogu e Barbara D’Urso in finale tra le (solite) polemiche Siamo agli sgoccioli. La semifinale di sabato 13 dicembre di Ballando con le stelle ha regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena, ma anche (come suo solito) diverse polemiche e più di una perplessità. In pista, le coppie si sono giocate l’accesso alla finale del 20 dicembre con esibizioni intense e curate. A staccare direttamente il pass per l’ultimo atto sono state Barbara D’Urso e Andrea Delogu, mentre Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini hanno superato la sfida diretta. Restano invece sospese nel «limbo» tre coppie, che dovranno affrontarsi in uno spareggio «all’ultimo passo di danza» all’inizio della prossima puntata. Panorama.it ?? Barbara D’Urso infiamma il palco di Ballando con le Stelle! Ballando con le Stelle, si infiamma il palco: Andrea Delogu e Barbara D’Urso in finale tra le (solite) polemiche - Semifinale ad alta tensione per Ballando con le stelle: Delogu e D’Urso già in finale, spareggi rimandati e polemiche su format ... panorama.it

