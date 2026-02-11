Musica | team esperti ' Kurt Cobain non si suicidò ma fu assassinato'

La morte di Kurt Cobain non è come molti credono. Secondo un team di esperti, il cantante dei Nirvana non si suicidò, ma fu ucciso con un colpo di pistola. La loro teoria sostiene che Cobain, già costretto a un’overdose di eroina, fu poi assassinato. La notizia riaccende il dibattito sulla sua morte, ancora avvolta da molti dubbi e teorie alternative.

Londra, 11 feb. (Adnkronos) - Kurt Cobain non si suicidò, ma fu assassinato a colpi di pistola dopo esser stato costretto a un overdose di eroina. Un team di scienziati forensi privati ha esaminato i dati relativi al decesso e alla scena del ritrovamento del frontman dei Nirvana, concludendo che la causa della sua morte è stata omicidio e non suicidio. L'investigatrice indipendente Michelle Wilkins, che ha lavorato con il team, ha dichiarato al quotidiano britannico Daily Mail che Brian Burnett - un esperto di casi di overdose collegati a ferite da arma da fuoco - ha stabilito che "si tratta di omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

