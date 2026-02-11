Nuove voci riaccendono il dibattito sulla morte di Kurt Cobain. Un tabloid rilancia la teoria di un omicidio, sostenendo che il cantante dei Nirvana non si sia suicidato come si è sempre detto, ma possa essere stato ucciso. La questione torna a dividere fan e esperti, mentre le indagini ufficiali restano ferme sulla versione del suicidio.

Torna a far capolino l’ipotesi, già circolata come teoria cospirazionista, che Kurt Cobain, leggenda americana della band dei Nirvana, non si sia in effetti suicidato - come stabilito dalle indagini ufficiali dell’epoca - ma possa essere stato ucciso. A rilanciarla è il tabloid britannico Daily Mail sulla base di ricerche condotte da "esperti privati" di medicina legale tra cui Brian Burnett: indicato come uno specialista che avrebbe già lavorato in passato sul caso. Cobain fu trovato morto nella sua casa di Seattle il 5 aprile 1994: aveva 27 anni, età notoriamente maledetta nel mondo del rock. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Kurt Cobain non si suicidò", tabloid rilancia la tesi della cospirazione omicida

