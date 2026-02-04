F1 il sequel del blockbuster con Brad Pitt scalda i motori | Allacciate le cinture

La Formula 1 torna protagonista con una nuova produzione targata Apple TV. Dopo il successo del primo film con Brad Pitt e Javier Bardem, che ha incassato oltre 600 milioni di dollari, la piattaforma promette un sequel ricco di emozioni. I motori sono già caldi e le riprese si avvicinano, mentre il CEO di Apple TV anticipa scintille e colpi di scena. I fan della corsa e del cinema attendono con ansia le novità.

Il press day losangelino di Apple TV, che ci ha visto tra i partecipanti, si è chiuso all'insegna della folle velocità. Dopo il successo di pubblico dello scatenato racing movie F1, il sequel è in lavorazione anche se ci sarà da attendere un po' di tempo. Dopo aver incassato 631 milioni di dollari totali, il film diretto da Joseph Kosinski ha ottenuto ben quattro nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film.

