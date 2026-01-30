Sant’Anastasia ispeziona la cabina elettrica dopo un guasto ma resta folgorato | muore 48enne

Un uomo di 48 anni è morto folgorato nella notte a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Era intervenuto per controllare una cabina elettrica dopo un guasto, ma qualcosa è andato storto. I carabinieri della stazione locale sono arrivati sul posto in via Castiello 119 e hanno aperto un’indagine. La tragedia ha lasciato tutti senza parole.

Tragedia nella notte a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sant'Anastasia sono intervenuti in via Castiello 119 per il decesso di un 48enne. L'uomo sarebbe rimasto folgorato durante l'ispezione di un'intercapedine, forse dopo un guasto alla linea elettrica. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi ma i tentativi di rianimazione del 118 si sono rivelati inutili. La salma è stata sequestrata su ordine della Procura. Il decesso sarebbe verosimilmente sopraggiunto per arresto cardiocircolatorio. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per ricostruire le esatte cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

