Furti di cavi in una cabina elettrica e in un ristorante | nella notte i carabinieri bloccano tre soggetti

Nella notte, i carabinieri di Cesenatico hanno intercettato e fermato tre soggetti coinvolti in furti di cavi sia in una cabina elettrica che in un ristorante. Durante i controlli, sono state denunciate complessivamente nove persone alla Procura, evidenziando un'intensa attività di prevenzione e repressione dei reati nella zona.

In Italia arrivano soluzioni anti-taglio contro i furti di rame nelle stazioni di ricarica, con cavi rinforzati e liquidi traccianti. https://auto.everyeye.it/notizie/cavi-anti-ladro-arrivano-stazioni-ricarica-italiane-846295.html?utm_medium=Social&utm_source=Faceboo

GUIDONIA – Furto con l’auto-ariete: cabina elettrica demolita e semaforo ko sulla Tiburtina - Sul marciapiede un groviglio di cavi elettrici scoperti, pannelli di plastica divelti e parti di carrozzeria di auto. Lo riporta tiburno.tv