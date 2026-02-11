Muore a 45 anni mentre è ricoverato in Psichiatria | i famigliari denunciano
Un uomo di 45 anni è morto mercoledì all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era ricoverato nel reparto di Psichiatria. La famiglia ha denunciato l’accaduto, chiedendo chiarezza sulle circostanze della morte. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando tutti con il nodo alla gola.
BRINDISI - Un uomo di 45 anni è morto all'ospedale “Perrino” di Brindisi, mentre era ricoverato presso il reparto di Psichiatria. I famigliari, nei giorni scorsi, hanno presentato una denuncia-querela in procura. Il loro sospetto è che la morte possa essere legata a una somministrazione errata -.🔗 Leggi su Brindisireport.it
