Muore a 45 anni mentre è ricoverato in Psichiatria | i famigliari denunciano

Un uomo di 45 anni è morto mercoledì all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era ricoverato nel reparto di Psichiatria. La famiglia ha denunciato l’accaduto, chiedendo chiarezza sulle circostanze della morte. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando tutti con il nodo alla gola.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.