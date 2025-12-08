Sfregia una donna a Prato lo aveva già fatto altre sei volte | giovane arrestato e ricoverato in psichiatria

Un cittadino straniero è stato arrestato a Prato per aggressioni a donne e ricoverato in psichiatria per pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sfregia una donna a Prato, lo aveva già fatto altre sei volte: giovane arrestato e ricoverato in psichiatria

