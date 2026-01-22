A Rieti, un uomo di 72 anni ricoverato in Psichiatria è stato vittima di un’aggressione violenta da parte di un compagno di stanza, un uomo di 26 anni di origine romena. L’episodio si è concluso con il decesso della vittima, colpita ripetutamente alla testa con una spalliera del letto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ucciso selvaggiamente dal suo compagno di stanza, un cittadino romeno di 26 anni, che lo ha massacrato di botte alla testa usando la spalliera del letto come spranga. È morto così Antonio Domenico Martinelli, 72enne ex dipendente di banca ricoverato da tempo nel reparto psichiatrico dell’ospedale De Lellis di Rieti. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio. I sanitari sono intervenuti immediatamente, ma per la vittima non c’è stato niente da fare. La direzione della struttura non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto e ancora non si conoscono i particolari della vicenda, su cui stanno indagando i C arabinieri del Comando provinciale, coordinati dal magistrato di turno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Picchiato con la spalliera del letto dal compagno di stanza d’ospedale: ucciso a Rieti un 72enne ricoverato in Psichiatria

