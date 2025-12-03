Torino linee STAR gratuite per un mese | quando non si dovrà pagare il biglietto

Linee STAR gratuite per tutti per un mese tra dicembre e gennaio, ma solo in determinati giorni per incentivare la mobilità sostenibile durante le feste. L’obiettivo è contribuire a una riduzione del traffico automobilistico nel corso delle giornate in cui sono previsti maggiori spostamenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino, linee STAR gratuite per un mese: quando non si dovrà pagare il biglietto

Leggi anche questi approfondimenti

Un'Udinese zeppa di seconde linee perde a Torino con un'autorete di Palma (foto ANSA) e un rigore di Locatelli, ed esce dalla coppa Italia. I dettagli qui: https://bit.ly/44JsYey - facebook.com Vai su Facebook

Torino, linee STAR gratuite per un mese: quando non si dovrà pagare il biglietto - L'obiettivo è offrire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata in un periodo caratterizzato da un aumento del traffico ... Come scrive torinotoday.it

Torino, sabati e i giorni festivi Linee STAR gratuite: ecco da quando - TORINO – Dal 6 dicembre al 6 gennaio (compresi) Linee STAR gratuite per tutti i sabati e i giorni festivi. Scrive quotidianopiemontese.it

Linee Star gratuite tutti i sabati e i festivi dal 6 dicembre al 6 gennaio - Obiettivo incentivare la mobilità sostenibile durante le feste, come ha spiegato l’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta ... Scrive torinoggi.it

Torino lancia “Viaggia come una Star” per le feste: navette gratis nel centro fino al 6 gennaio - La giunta comunale di Torino accende ufficialmente l’iniziativa “ Viaggia come una Star ”, il progetto che renderà gratuite le linee Star nel fine settimana e nei giorni festivi, dal 6 dicembre al 6 g ... giornalelavoce.it scrive

A Torino si viaggia “come una STAR”: ecco l’iniziativa dal 6 dicembre al 6 gennaio durante i giorni festivi - Le linee STAR 1 e STAR 2 saranno gratuite il sabato e nei festivi per incentivare la mobilità e ridurre il traffico Torino punta sulla mobilità sostenibile per il periodo natalizio e lo fa con una mis ... Come scrive msn.com

Le navette Star di Torino ripartono con i minibus elettrici - A Torino tornano in funzione le navette Star con nuovi minibus elettrici Indcar e- Si legge su ansa.it