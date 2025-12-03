Torino linee STAR gratuite per un mese | quando non si dovrà pagare il biglietto

Torinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Linee STAR gratuite per tutti per un mese tra dicembre e gennaio, ma solo in determinati giorni per incentivare la mobilità sostenibile durante le feste. L’obiettivo è contribuire a una riduzione del traffico automobilistico nel corso delle giornate in cui sono previsti maggiori spostamenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

