Apple multata dovrà pagare 98,6 milioni di euro | abuso di posizione dominante per l’Antitrust
La multinazionale statunitense Apple è stata multata dall’Agcm, meglio conosciuta come Antitrust, per 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante. L’Autorità garante per la concorrenza ha preso di mira una particolare policy che l’azienda impone agli sviluppatori di applicazioni da vendere poi sull’App Store e che non rispetta pienamente le normative. L’Ue obbliga infatti tutte le società “gatekeeper” a implementare un avviso automatico nelle applicazioni che vendono sui propri store, anche se di terze parti, che avvisi gli utenti che i loro dati saranno tracciati per fini pubblicitari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
