La multinazionale statunitense Apple è stata multata dall’Agcm, meglio conosciuta come Antitrust, per 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante. L’Autorità garante per la concorrenza ha preso di mira una particolare policy che l’azienda impone agli sviluppatori di applicazioni da vendere poi sull’App Store e che non rispetta pienamente le normative. L’Ue obbliga infatti tutte le società “gatekeeper” a implementare un avviso automatico nelle applicazioni che vendono sui propri store, anche se di terze parti, che avvisi gli utenti che i loro dati saranno tracciati per fini pubblicitari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Apple multata, dovrà pagare 98,6 milioni di euro: abuso di posizione dominante per l’Antitrust

Leggi anche: Apple multata per oltre 98 milioni dall’Antitrust per abuso di posizione dominante

Leggi anche: Apple multata per 98 milioni dall’Antitrust per abuso di posizione dominante : cosa cambia (e cosa no) per gli utenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Apple dovrà pagare una multa da 98 milioni di euro: la sanzione per abuso di posizione dominante su App Store - L'Agcom ha emesso una multa di oltre 98 milioni di euro nei confronti di Apple, accusandola di aver leso gli interessi dei suoi partner commerciali che ... fanpage.it