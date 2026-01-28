Controlli intensificati in locali e sale da ballo il vertice in Prefettura | Sicurezza per i frequentatori della movida barese

Questa mattina in Prefettura si è tenuto un vertice per rafforzare i controlli nelle sale da ballo e locali notturni di Bari. Le forze dell’ordine stanno intensificando le verifiche, chiedendo ai gestori di collaborare per migliorare la sicurezza. L’obiettivo è evitare che i locali diventino luoghi pericolosi, garantendo un ambiente più sicuro per chi frequenta la movida cittadina.

L'incontro ha riguardato le iniziative da attivare per il coinvolgimento dei gestori dei locali cittadini, al fine di garantire che i luoghi di aggregazione non si trasformino in trappole rischiose per la sicurezza e la vita dei clienti. Questa mattina, nel palazzo della Prefettura di Bari, si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per un confronto sul rispetto delle regole e sui controlli necessari a prevenire incidenti come quello accaduto a Crans Montana, nel quale hanno perso la vita 47 persone, molte delle quali minorenni. Durante la riunione il sindaco, Vito Leccese, e l'assessora alla Vivibilità urbana e alla polizia locale, Carla Palone, hanno confermato la completa disponibilità degli uffici comunali, a partire dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di pubblico Spettacolo, a intensificare i controlli sulle agibilità dei locali di intrattenimento.🔗 Leggi su Baritoday.it

La sicurezza nei locali da ballo è una priorità fondamentale.

Nella zona della movida e nella stretta della Prefettura di Napoli, è stata istituita una task force mista.

