Movida violenta patto sicurezza tra commercianti e Prefettura

Il protocollo d’intesa tra commercianti e Prefettura di Caserta mira a prevenire atti illegali e situazioni di pericolo nelle zone di movida. L’accordo, siglato presso il palazzo di Governo, si propone di rafforzare la sicurezza pubblica e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e attività commerciali.

Sarà siglato presso il palazzo di Governo casertano il 'Protocollo d'intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici". La sottoscrizione avverrà, giovedì 29 gennaio, tra la prefetta di Caserta Lucia Volpe, i presidenti della Camera di Commercio Tommaso De Simone e della Confcommercio Lucio Sindaco e della Confesercenti Salvatore Petrella.

