Motori padre e figlio arrivano insieme fino a Dakar | Una sfida estrema ma ce l’abbiamo fatta

Mirco e Tommaso Bettini, padre e figlio, hanno concluso insieme il loro viaggio fino a Dakar. Dopo aver lasciato Verucchio, sono arrivati a Tangeri per la prima tappa dell’Africa Eco Race, una sfida estrema che hanno affrontato con determinazione. Alla fine, hanno tagliato il traguardo, dimostrando di avere le carte in regola per questa corsa difficile.

Com'è andata? Avevamo lasciato Mirco e Tommaso Bettini, padre e figlio, centauri del team riminese Azzurrorosa in partenza da Verucchio per Tangeri, sede della prima tappa dell'Africa Eco Race di quest'anno, la competizione che recupera lo spirito originario della Parigi-Dakar. Li ritroviamo due.

