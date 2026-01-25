Da Verucchio a Dakar padre e figlio riminesi pronti a gareggiare Sfida tra savana e deserto

Da Verucchio a Dakar, padre e figlio riminesi si preparano a partecipare all’Africa Eco Race 2026. Un’esperienza che unisce passione per i motori e valori di famiglia, attraversando paesaggi tra savana e deserto. Mirco e Tommaso Bettini affrontano questa sfida come un’opportunità di crescita e condivisione, partendo dall’Italia e arrivando fino all’obiettivo finale nella capitale senegalese.

Padre e figlio riminesi pronti a sfidare l’Africa Eco Race 2026, il rally che raccoglie l’eredità della Parigi-Dakar. Dodici tappe, migliaia di chilometri e un’avventura tutta romagnola nel cuore del deserto Un padre, un figlio e il deserto africano davanti. L’Africa Eco Race 2026 sarà molto più di una gara per Mirco e Tommaso Bettini: sarà un viaggio di famiglia, passione e motori che parte da Verucchio e arriva fino a Dakar. Sabato 17 gennaio, al ristorante La Rotonda di Verucchio, i due centauri hanno presentato ufficialmente le moto con cui parteciperanno alla competizione per fuoristrada che tutti considerano erede diretta dello spirito originario della Parigi-Dakar.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Da Chieti al deserto saudita: Rocco Sbaraglia è tra i protagonisti alla Dakar Classic 2026 [FOTO]Da Chieti all’Arabia Saudita, Rocco Sbaraglia si distingue alla Dakar Classic 2026.

Dakar – Il deserto chiama, i giganti rispondonoLa Dakar 2026 si avvicina, pronta a riproporre in Arabia Saudita un percorso rivisto rispetto all’anno precedente.

