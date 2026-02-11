Mosca | risposta se truppe in Groenlandia

La Russia avverte che risponderà con misure militari se gli Stati Uniti o altri paesi portano truppe nella Groenlandia. Mosca dice di essere pronta a reagire nel caso si creino capacità militari puntate contro di loro. La tensione cresce mentre si susseguono le dichiarazioni ufficiali su possibili mosse di risposta.

13.46 "In caso di militarizzazione della Groenlandia,della creazione di capacità militari puntate contro la Russia", Mosca adotterà "contromisure adeguate, anche di natura militare-tecnica". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov parlando alla Duma. La questione "non riguarda direttamente la Russia. La nostra posizione di principio è che l'Artico debba rimanere una zona di pace e cooperazione. Usa, Danimarca e Groenlandia dovrebbero risolvere da soli, tenendo conto dell' opinione degli abitanti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Groenlandia Russia

La recente comunicazione di Mosca esprime seria preoccupazione riguardo all'invio di truppe NATO in Groenlandia.

Recenti mobilitazioni militari in Groenlandia, con truppe francesi e tedesche, hanno riacceso le preoccupazioni sulla stabilità nella regione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Venezuela, oltre 80 morti. Trump ora vuole la Groenlandia

Ultime notizie su Groenlandia Russia

Argomenti discussi: Russia attacca, Ucraina al gelo. Zelensky accusa Mosca, Macron prepara il dialogo con Putin; Mark Rutte: Volenterosi in azione in terra, aria e mare appena firmato un accordo; Guerra ucraina, Mosca: La Nato pianifica un aperto schieramento in Ucraina. Odessa sotto attacco russo; Ft: Truppe europee in Ucraina nel piano Usa-Ue.

Ucraina, altro che passi avanti a Berlino. Mosca: Non accetteremo truppe della Nato a Kiev. Brutte notizie anche sui territoriMosca ribadisce una linea di totale chiusura su qualsiasi ipotesi di presenza militare occidentale in Ucraina. In un’intervista ad ABC News, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha ... affaritaliani.it

Mosca, 'la Nato pianifica un aperto schieramento in Ucraina'(ANSA) - MOSCA, 04 FEB - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che i piani per dispiegare truppe della Coalizione dei Volenterosi in Ucraina sono la preparazion ... msn.com

Sul gas abbiamo cambiato fornitore, non dipendenza Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea ha promesso di liberarsi dal gas di Mosca. La risposta non è stata ridurre i consumi né accelerare davvero la transizione, ma sostituire un fornitore c - facebook.com facebook