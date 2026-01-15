Truppe francesi e tedesche in Groenlandia Mosca | Preoccupati per le attività Nato

Recenti mobilitazioni militari in Groenlandia, con truppe francesi e tedesche, hanno riacceso le preoccupazioni sulla stabilità nella regione. Mosca ha espresso timori riguardo alle attività della NATO in questa area strategica, mentre l'incontro alla Casa Bianca si è concluso senza accordi concreti. La situazione evidenzia come le tensioni tra le potenze occidentali e la Russia continuino a influenzare gli equilibri geopolitici nell'Artico.

Rimane altra la tensione tra le due sponde dell'Atlantico. L'incontro di ieri alla Casa Bianca sulla Groenlandia si è risolto con un nulla di fatto. Francia e Germania hanno dislocato delle squadre di soldati sull'isola, mentre Mosca ha espresso preoccupazione per l'attività della Nato nell'Artico. E Madrid lancia l'allarme: "Pericolosissima escalation". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Truppe francesi e tedesche in Groenlandia. Mosca: "Preoccupati per le attività Nato" Leggi anche: Groenlandia, sono arrivati anche i militari francesi. Mosca: molto preoccupati dalle mosse Nato Leggi anche: Groenlandia, Mosca: “Grave preoccupazione per l’invio delle truppe Nato” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Francia, Germania e Svezia inviano soldati in Groenlandia. E la Danimarca si blinda; Groenlandia, soldati di Francia, Germania, Norvegia e Svezia inviati sull'isola. Ma Trump non cede: «Serve agli Usa»; Groenlandia: Francia, Germania, Norvegia e Svezia inviano militari. Trump: «Le slitte con i cani non bastano; Groenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump. Diretta | Groenlandia, truppe francesi e tedesche sull'isola. Mosca: "Seriamente preoccupati per le attività Nato" - Copenaghen: "Le ambizioni degli Usa rimangono intatte". ilgiornale.it

Groenlandia, truppe in arrivo da Francia e Germania. Vertice di quasi un'ora alla Casa Bianca - Si è tenuto oggi l'incontro tra il vicepresidente Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e le delegazioni di Copenaghen e Nuuk ... adnkronos.com

Groenlandia, fallito il summit a Washington. Trump non molla: «Ci serve». Truppe europee sull'isola - «L'isola serve agli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale, qualunque cosa al di sotto del ... ilmessaggero.it

Basi militari USA in Groenlandia? Ce n'è già una!

Nuovo massiccio attacco russo nella notte, bombe su Kiev e Leopoli 2 morti a Kiev, 4 a Kherson. Milioni di persone senza acqua e luce. Mosca: "No a truppe anglo-francesi in Ucraina, sarebbero obiettivi legittimi" #Ucraina #GuerraUcraina #Kiev #Kherson #R facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.