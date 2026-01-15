Groenlandia Mosca | Grave preoccupazione per l’invio delle truppe Nato

La recente comunicazione di Mosca esprime seria preoccupazione riguardo all'invio di truppe NATO in Groenlandia. La dinamica delle operazioni militari alle alte latitudini desta attenzione e richiede una valutazione attenta delle implicazioni geopolitiche, considerando i rischi di escalation e la stabilità regionale. È importante seguire gli sviluppi di questa situazione per comprendere le possibili ripercussioni a livello internazionale.

"La situazione che si sta delineando alle alte latitudini è per noi motivo di grave preoccupazione". È quanto ha dichiarato l'ambasciata della Russia in Belgio, rispondendo a una domanda del giornale Izvestia sulla politica della Nato in Groenlandia e nell'Artico in generale, secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri russo. "Invece di lavorare in modo costruttivo nell'ambito delle istituzioni specializzate esistenti, in primo luogo il Consiglio artico, la Nato ha intrapreso un percorso di accelerata militarizzazione del Nord, aumentando la propria presenza militare nella regione con il falso pretesto di una crescente minaccia da parte di Mosca e Pechino ", ha dichiarato l'ambasciata russa a Bruxelles, che afferma che "le dichiarazioni di alto profilo di Washington sulla questione della Groenlandia vengono utilizzate dall'alleanza esclusivamente per promuovere un'agenda anti-russa e anti-cinese".

