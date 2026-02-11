Morto a 48 anni James Van Der Beek l’attore di Dawson’s Creek

L’attore James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni. La notizia è stata diffusa dal sito TMZ, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause della sua scomparsa. La sua morte ha sorpreso fan e colleghi, che ricordano con affetto il protagonista della serie cult degli anni ’90.

James Van Der Beek, volto simbolo della serie cult Dawson’s Creek, è morto secondo quanto riportato dal sito TMZ. La notizia sarebbe stata confermata da un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas, che ha registrato la segnalazione del decesso nelle prime ore del mattino. Le autorità avrebbero ricevuto la comunicazione alle 6:44, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle circostanze o sulla causa della morte. Le informazioni disponibili restano quindi limitate, in attesa di eventuali aggiornamenti. L’attore aveva parlato pubblicamente, alla fine del 2024, della sua diagnosi di cancro al colon-retto, condividendo con il pubblico il percorso legato alla malattia.🔗 Leggi su Dailynews24.it

