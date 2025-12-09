James Van Der Beek | Asta Dawson’s Creek raccoglie 47mila dollari per la lotta contro il cancro
James Van Der Beek ha trasformato la nostalgia in solidarietà: un’asta di memorabilia da Dawson’s Creek e Varsity Blues ha raccolto oltre 47.000 dollari, destinati interamente al suo trattamento per il cancro al colon e al retto diagnosticato nel 2023. L’evento, parte del Winter Entertainment Memorabilia Live Auction di Propstore (8 dicembre 2025), ha visto pezzi dalla collezione personale dell’attore venduti a fan e collezionisti, con un picco di 26.628 dollari per la collana regalata da Dawson a Joey. L’attore, 48 anni, ha commentato: « Ho custodito questi tesori per anni, aspettando il momento giusto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
