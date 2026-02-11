L’attore James Van Der Beek è morto a 48 anni. La moglie, Kimberly Van Der Beek, ha confermato la notizia su Instagram. La famiglia è sotto shock e ancora non sono state diffuse le cause della scomparsa.

. La moglie, Kimberly Van Der Beek , ha annunciato la notizia su Instagram . “Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina”, ha scritto Kimberly. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico.” Van Der Beek, che ha sei figli con Kimberly (le figlie Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn, e i figli Joshua e Jeremiah), ha condiviso per la prima volta la sua diagnosi di cancro in esclusiva con PEOPLE nel novembre 2024, affermando che si stava concentrando sulla sua salute e sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - James Van Der Beek è morto, aveva 48 anni

Approfondimenti su James Van Der Beek

L’attore americano James van der Beek è morto a 48 anni.

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo dello spettacolo e i fan di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek è morto a 48 anni; Riccardo, il ras del quartiere: il successo a un passo da casa; Ampliate la solidarietà. Ora Hamas ringrazia i portuali per lo sciopero; La prima pagina del Giornale: il nuovo pacchetto sicurezza, via libera al Decreto Ponte e la lettera dei Moretti.

James Van Der Beek morto, la malattia: il tumore al colon-retto, sintomi e cureJames Van Der Beek è morto a 48 anni per le conseguenze di un tumore al colon-retto. La terribile malattia ha colpito uno degli ... msn.com

E’ morto a soli 48 anni il protagonista di 'Dawson’s Creek' James Van Der Beek: l’annuncioL’attore, noto in Italia per aver interpretato il ruolo di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, si è spento oggi ... gossip.it

Ci ha lasciato James Van Der Beek - facebook.com facebook