Morte giudice Francesca Ercolini depositati i risultati dell'autopsia Chi sono i sei indagati

Il medico legale Vittorio Fineschi ha depositato i risultati dell’autopsia sulla giudice Francesca Ercolini, trovata morta a Pesaro nel dicembre 2022. La procura sta ora esaminando i dettagli per capire cosa sia successo davvero. Sono sei le persone indagate nell’inchiesta, ma ancora non si conoscono i motivi o le cause precise della morte. La famiglia e gli investigatori aspettano risposte chiare, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini.

Il medico legale Vittorio Fineschi ha depositato i risultati dell’autopsia sulla magistrata molisana Francesca Ercolini, trovata morta a Pesaro nel dicembre 2022. La salma resterà a Roma fino all’incidente probatorio del 26 febbraio. Le indagini, riaperte grazie alla madre, coinvolgono sei indagati.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

