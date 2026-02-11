Morte giudice Francesca Ercolini depositati i risultati dell'autopsia Chi sono i sei indagati

Il medico legale Vittorio Fineschi ha depositato i risultati dell’autopsia sulla giudice Francesca Ercolini, trovata morta a Pesaro nel dicembre 2022. La procura sta ora esaminando i dettagli per capire cosa sia successo davvero. Sono sei le persone indagate nell’inchiesta, ma ancora non si conoscono i motivi o le cause precise della morte. La famiglia e gli investigatori aspettano risposte chiare, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini.

Il medico legale Vittorio Fineschi ha depositato i risultati dell'autopsia sulla magistrata molisana Francesca Ercolini, trovata morta a Pesaro nel dicembre 2022. La salma resterà a Roma fino all'incidente probatorio del 26 febbraio. Le indagini, riaperte grazie alla madre, coinvolgono sei indagati. Francesca Ercolini, originaria di Campobasso, fu trovata senza vita con un foulard intorno al collo. Le indagini, archiviate in un primo momento come suicidio, sono state riaperte. Sei gli indagati a vario titolo

