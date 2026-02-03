Silvana Damato è stata accoltellata e annegata nella vasca | i risultati dell'autopsia ricercato l'assassino
Sono emersi nuovi dettagli sull’autopsia di Silvana Damato, l’ex tabaccaia trovata morta a Milano lo scorso agosto. La donna è stata accoltellata e poi annegata nella vasca. La polizia cerca ancora il colpevole, mentre gli investigatori analizzano tutte le piste.
Sono emersi alcuni dettagli relativi all'autopsia svolta su Silvana Damato, l'ex tabaccaia morta lo scorso agosto a Milano: accoltellata e poi annegata nella vasca. Si cerca ancora l'assassino.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’ex tabaccaia accoltellata e annegata in bagno: il giallo di Silvana Damato, massacrata senza nessuna pietà
Neonato di un mese morto nel Lecchese, l’autopsia conferma l’ipotesi soffocamento: “È stata una tragica fatalità”
L'autopsia sul neonato di un mese deceduto nel Lecchese ha confermato l'ipotesi di soffocamento come causa della morte.
L’ex tabaccaia accoltellata e annegata in bagno: il giallo di Silvana Damato, massacrata senza nessuna pietàMilano, l’autopsia: picchiata, ferita alla gola con una lama e affogata nella vasca. La pista del Dna e il mistero sul movente. Caccia a una persona che conosceva ... msn.com
Silvana Damato, chi è il misterioso uomo che frequentava?/ 3 testimoni: Brizzolato e trasandatoMorning News torna sul caso di Silvana Damato, la 69enne trovata senza vita in casa sua, vicino a Milano. Anche stamane sono state sentite alcune persone vicine alla vittima, tra cui una donna che ha ... ilsussidiario.net
