Intossicate a Campobasso attesi i risultati dell' autopsia | 5 indagati

A Campobasso proseguono le indagini sull’intossicazione che ha coinvolto diverse persone. La Procura ha avviato un procedimento per chiarire le cause e identificare eventuali responsabili, analizzando anche i primi accessi al pronto soccorso e i referti medici. I risultati dell’autopsia sono attesi per comprendere meglio la situazione e proseguire con le indagini, che coinvolgono attualmente cinque indagati.

L'indagine, coordinata dalla Procura, si concentra non solo sull'individuazione dell'eventuale agente responsabile dell'intossicazione, ma anche sulla ricostruzione della sequenza degli eventi sanitari, compresi i primi accessi al pronto soccorso nei giorni precedenti ai decessi, già oggetto di acquisizione di cartelle cliniche e referti ospedalieri.

