Omicidio Sharon Verzeni | Moussa Sangare cambia avvocato e la sentenza rischia di slittare

L’omicidio di Sharon Verzeni, con la sentenza prevista per domani, lunedì 19 gennaio, potrebbe essere rinviata. Moussa Sangare, imputato nel procedimento, ha richiesto la sostituzione del suo avvocato difensore. Questa decisione potrebbe influire sui tempi del processo, rendendo incerto il conclusivo verdetto. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali sulle prossime fasi giudiziarie.

