Il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni vede il rinvio della sentenza al 25 febbraio 2026. Moussa Sangare, imputato, dovrà attendere ancora qualche settimana prima di conoscere l’esito della decisione della corte di Bergamo. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione pubblica, prosegue con le udienze e le valutazioni dei giudici. Restano ancora da chiarire alcuni aspetti prima di arrivare alla sentenza definitiva.

Bergamo, 19 gennaio 2026 – Tutto come previsto. È stata rinviata al 25 febbraio la sentenza nel processo contro Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Bergamo, presieduta dalla giudice Patrizia Ingrascì, dopo che la nuova legale del 31enne, Tiziana Bacicca, nominata a istruttoria già chiusa a meno di una settimana dall'ultima udienza, ha depositato istanza dei termini a difesa. Il pm Emanuele Marchisio, che ha chiesto l'ergastolo per Sangare, non si è opposto. Sharon Verzeni, Moussa Sangare nega l’omicidio: “Non l’ho uccisa io. L’ho vista litigare con un uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Sharon Verzeni: la sentenza contro Moussa Sangare slitta al 25 febbraio

Omicidio Sharon Verzeni: Moussa Sangare cambia avvocato e la sentenza rischia di slittare

L’omicidio di Sharon Verzeni, con la sentenza prevista per domani, lunedì 19 gennaio, potrebbe essere rinviata. Moussa Sangare, imputato nel procedimento, ha richiesto la sostituzione del suo avvocato difensore. Questa decisione potrebbe influire sui tempi del processo, rendendo incerto il conclusivo verdetto. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali sulle prossime fasi giudiziarie.

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare cambia legale: sentenza destinata a slittare

Moussa Sangare, coinvolto nell'omicidio di Sharon Verzeni, ha cambiato legale, rendendo probabile un rinvio della sentenza prevista per il 19 gennaio 2026. La Corte d'assise di Bergamo dovrà valutare la richiesta di ergastolo avanzata dal PM Emanuele Marchisio. L'episodio, avvenuto tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, ha suscitato attenzione nelle cronache locali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Omicidio di Sharon, slitta la sentenza: rinvio al 25 febbraio - La decisione è stata rinviata dopo che la nuova difesa di Sangare ha chiesto più tempo per analizzare i faldoni. ecodibergamo.it