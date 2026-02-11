Questa mattina si è aperto il processo sulla morte di Chiara Jaconis, la ragazza di 30 anni trovata morta a Napoli lo scorso 15 settembre. La difesa sostiene che non ci sono prove che una statuetta possa aver causato il suo decesso, definendo impossibile che quell’oggetto abbia avuto un ruolo nella tragedia. Intanto, i familiari della ragazza aspettano ancora risposte sulla causa della morte.

Chi era Chiara Jaconis e cosa accadde il 15 settembre 2024?. Chiara Jaconis aveva 30 anni, era padovana e si trovava a Napoli per una gita con il fidanzato. Il 15 settembre 2024, mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli, è stata colpita mortalmente da un oggetto caduto dall’alto: un frammento di statuetta decorativa. Un evento assurdo, una fatalità urbana trasformata in tragedia. Da allora, il caso è diventato una delle inchieste più delicate e controverse della cronaca giudiziaria recente, con un minore coinvolto e una famiglia sotto indagine per omessa vigilanza. La versione della famiglia: “Eravamo tutti in casa, finestre chiuse”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morte di Chiara Jaconis, la perizia della difesa: ‘Impossibile che la statuetta abbia colpito la ragazza’

Approfondimenti su Chiara Jaconis

Chiara Jaconis e i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone ribadiscono di aver sempre tenuto d’occhio i figli.

Garlasco si riaccende con un nuovo passo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chiara Jaconis

Argomenti discussi: Chiara Jaconis, i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone: Non abbiamo mai perso di vista i figli; Caso Jaconis, la difesa dei genitori; Incidente tra due auto, una si ribalta sul fianco dopo lo scontro: tre feriti; Muffe e infiltrazioni a scuola e bagni inutilizzabili: gli istituti versano in uno stato vergognoso. La denuncia del consigliere Scacco.

Chiara Jaconis uccisa da una statuetta, i genitori del 13enne indagato: «Mai perso di vista i nostri figli, c'era una poltrana davanti alle finestre»A distanza di tempo dalla tragedia che ha sconvolto i Quartieri Spagnoli (Napoli), i genitori del bambino ritenuto responsabile della morte di Chiara Jaconis hanno presentato la loro versione ... leggo.it

Chiara Jaconis, i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone: «Non abbiamo mai perso di vista i figli»PADOVA/NAPOLI - Conservano una memoria cristallina di quella domenica pomeriggio. Sostengono di aver trascorso le ore successive al pranzo a guardare la televisione, tutti insieme, in ... ilgazzettino.it

Chiara Jaconis, i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone: «Non abbiamo mai perso di vista i figli» - facebook.com facebook