Impossibile che Stasi non abbia calpestato sangue | la perizia richiesta da famiglia di Chiara Poggi conferma quella del 2014

Garlasco si riaccende con un nuovo passo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. La famiglia aveva chiesto una perizia che confermasse quanto già emerso nel 2014, e ora l’accertamento aggiunge un nuovo dettaglio: è impossibile che Stasi non abbia calpestato sangue. La conferma di questa ipotesi riaccende le indagini e riporta all’attenzione la questione di cosa sia successo quella sera nel paese.

Garlasco (Pavia), 30 gennaio 2026 - Nuova tappa del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella villetta di famiglia di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. I legali della famiglia della vittima hanno incaricato i loro esperti di effettuare una nuova consulenza. L'obiettivo è quello di rafforzare gli esiti della perizia disposta nel 2014 dalla Corte di Appello di Milano. Garlasco, un anno di giallo. Il Dna, l'impronta, i periti e un solo indagato: Andrea Sempio. Ecco a che punto è l'inchiesta Cosa dice la perizia del 2014 . Nella perizia di dodici anni fa si sosteneva come fosse impossibile che Alberto Stasi (condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata), che ha sempre detto di essere stato lui a scoprire il cadavere della sua fidanzata, avesse le suole delle scarpe intonse.

