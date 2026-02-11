Moretti | Nessuno ha usato gli estintori tutti scappavano L’incontro con la mamma di 2 ragazze ferite

Moretti racconta che nessuno ha provato a spegnere le fiamme con gli estintori e che molti hanno preferito fuggire, senza tentare di intervenire. Durante l’interrogatorio, il proprietario del locale ha descritto una scena di caos totale, con clienti in preda al panico e nessun controllo sul fuoco. La tragedia di Capodanno ha fatto finora 41 vittime e più di cento feriti, tra cui sei italiani.

Zero controlli, nessuno ha usato l’estintore, tutti pensavano a scappare. È la ricostruzione fatta durante l’interrogatorio da Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, teatro della strage di Capodanno in cui sono morte 41 persone (tra cui 6 italiani) e 115 sono rimaste ferite. “L’impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone”, ha detto durante l’audizione. Poi ha sostenuto che nel locale ci fossero materiali ignifughi. “Per scurire, tipo chalet alpino, il rivestimento in legno del locale ho utilizzato un canello a fuoco, anche tra una trave e l’altra dove c’era la schiuma, ma nulla si è incendiato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La procura svizzera ha aperto un'indagine sulla tragedia al Constellation di Crans-Montana, dove sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite.

Jacques e Jessica Moretti si sono incontrati con Leila Micheloud, madre delle due ragazze ferite al Constellation di Crans-Montana.

Argomenti discussi: Crans, Moretti interrogato. Disposto sequestro telefoni delle vittime; Crans Montana, i genitori delle vittime contro Jessica Moretti: Creatrice seriale di bugie, non ha usato l'estintore. Lei: non sono...; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans Montana, parla Rozerin Ozkaytan, vittima dell'incendio.

