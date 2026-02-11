Monumento ai Caduti e via Bergamo serve sicurezza

La sicurezza di monumento ai Caduti e di via Bergamo torna a essere al centro del dibattito politico a Monza. Dopo vari episodi di tensione e problemi di ordine pubblico, le autorità promettono interventi per garantire maggiore protezione e tranquillità ai cittadini. La questione diventa ormai una priorità per i residenti e le forze dell’ordine, che chiedono azioni rapide e concrete.

La sicurezza dei luoghi simbolo e la vivibilità delle notti monzesi tornano al centro del dibattito politico. Nell'ultimo Consiglio comunale, il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo ha acceso i riflettori sul degrado al Monumento ai Caduti di piazza Trento e il rumore notturno in via Bergamo, sempre difficile da tollerare per i residenti. Il primo episodio risale all'arrivo della fiaccola olimpica in città. "Gli interventi di messa in sicurezza del Monumento non funzionano – denuncia Longo –. I cittadini si sono arrampicati ovunque, quasi fino alla tromba dell'Angelo. Un comportamento pericoloso e irrispettoso".

