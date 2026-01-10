Le sfide dei mecenatismo Monumento ai Caduti Il restauro con Art Bonus

Il mecenatismo culturale affronta sfide importanti, tra cui la tutela e il restauro dei monumenti storici. Recentemente, il Comune di Perugia ha affidato i lavori di restauro del Monumento ai Caduti del XX Giugno, uno dei simboli della memoria cittadina, grazie al sostegno di Art Bonus. Questo strumento di politica fiscale e culturale promuove il coinvolgimento privato nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio storico.

Art Bonus, lo strumento di politica fiscale e culturale, che da anni mette in moto il mecenatismo moderno, compie un altro prodigio: Il Comune di Perugia ha approvato l'affidamento dei lavori di restauro del Monumento ai Caduti del XX Giugno, uno dei luoghi più simbolici della memoria storica cittadina, appunto nell'ambito del programma Art Bonus. L'intervento prevede un costo di 110.857 euro e sarà realizzato grazie alle erogazioni liberali raccolte, integrate con fondi del bilancio comunale, a conferma dell'importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella tutela del patrimonio culturale.

Monumento ai Caduti, incubo incivili: "Bisogna intervenire" - Ancora un oltraggio al Monumento ai Caduti, trasformato in un luogo di bivacco da gruppi di giovanissimi. ilgiorno.it

