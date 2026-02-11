Montepulciano la classifica di Booking | è una delle destinazioni più accoglienti al mondo

Montepulciano si piazza tra le destinazioni più accoglienti al mondo, secondo la classifica di Booking. Il sindaco Michele Angiolini è a Milano, alla Borsa internazionale del turismo, per promuovere il suo paese e mettere in mostra i riconoscimenti ottenuti. La città si conferma come una meta da visitare, con molte aspettative per i prossimi mesi.

Montepulciano (Siena), 11 febbraio 2026 – Da ieri il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini è a Milano, alla Borsa internazionale del turismo, la celebre Bit, possiamo immaginare a raccogliere gli allori o anche a essere guardato di sottecchi da qualche collega. Perché, secondo Booking.com, Montepulciano è appena entrata nella lista delle destinazioni più accoglienti al mondo nel 2026, la Traveller Review Awards, unica realtà italiana e una delle tre (su dieci) situate in Europa. Un verdetto che proietta Montepulciano sotto i riflettori di una popolarità autenticamente internazionale e che ha il pregio dell’oggettività, essendo stato deciso dai viaggiatori di tutto il mondo, sulla base delle recensioni verificate dalla popolare piattaforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

