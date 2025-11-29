Prato, 29 novembre 2025 - Una medaglia di bronzo ed un sesto posto. E' con questi risultati che Jacopo Luchini ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di parasnowboard svoltasi a Landgraaf, in Olanda, pochi giorni fa. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate per l'atleta di Montemurlo nella categoria SB – UL: dopo una prima “run” non perfetta, ha fatto registrare il terzo miglior tempo ai brackets e ha vinto la “finalina” contro il rivale cinese Lijia Ji. Il giorno successivo, nella categoria UL, si è classificato sesto. Piazzamenti che confermano la competitività ad altissimi livelli dell’agonista classe 1990, considerando che manca sempre meno alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Para snowboard, medaglia di bronzo in Coppa del Mondo per Jacopo Luchini